Поселення доби пізньої Античності на Буковині. Фото: Чернівецька ОДА

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Одне з найбільших поселень доби пізньої Античності на території України досліджують поблизу села Бузовиця на Буковині.

Археологи вважають, що його площа може сягати 60 га, тоді як середній розмір характерного для того часу поселення становить 6−10 га. Раніше в селі Комарів у 50-х роках ХХ ст. дослідники знайшли залишки склоробні ІІІ-IV ст. Знайдене поселення могло бути адміністративним центром. Про це заявив керівник дослідницької групи, фахівець Інституту археології Національної академії наук України Олег Петраускас, передає прес-служба Чернівецької ОДА.

За словами дослідників, поселення могло розкинутися між Дністром і Прутом, які цілком могли використовувати раніше як транспортні шляхи. Швидше за все, тут проходив торгівельний маршрут за римських часів.

Науковці стверджують, що в Україні такі поселення відсутні — найближчими є античні міста за 300−400 км. Дослідники в таких поселеннях знаходять чимало елементів декору, зброї, ремісничих знарядь, побутових предметів тощо. Ці речі використовували у 375−400 році нашої ери.

Населення цих поселень було різноетнічним — римляни, сармати, вестготи, гуни. Тепер історики знаходять тут артефакти, які залишили після себе ці народи.

Археологи зазначають, що тепер важливо зберегти місця унікальних археологічних знахідок від розкопувань. Окрім шукачів старовинних «скарбів», гальмують процес досліджень і місцеві фермери, які щороку розорюють поля й частково руйнують верхні шари решток поселень.

Нагадаємо, унікальний меч знайшли археологи в Тернопільській області. Холодна зброя належала Боні Марії Сфорц, яка була Великою Княгинею Литовською, Руською і Жемайтійсько й дружиною короля Сигізмунда I Старого — короля польського і Великого князя Литовського.