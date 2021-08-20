Виталий Кличко, фото: НБУ

https://racurs.ua/n159071-zachem-klichko-priglashali-na-zasedanie-snbo-rasskazal-danilov.html

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Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), рассказал, зачем на заседание СНБО, которое состоялось сегодня, 20 августа, приглашали мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Данилова, с Кличко планировали обсудить проблемную ситуацию с сохранением исторического наследия, которая сложилась не только в Киеве, но и в других городах Украины.

В качестве примера соответствующих проблем, Данилов привел резонансную ситуацию с тайным сносом в ночь на сегодня, 20 августа, памятника XIX века — Дома Барбана на улице Обсерваторной в Киеве.

В то же время Данилов опроверг слухи о том, что Кличко решением СНБО якобы планировали снять с должности главы КГГА. Он подчеркивает, что у СНБО нет таких полномочий.

Полномочий снимать Кличко у нас с должности нет. Эти полномочия есть у Кабинета министров, — заявил Данилов.

Напомним, Кличко на заседание СНБО вызвали за 2,5 часа до его начала. Мэр Киева заявил, что не сможет посетить заседание, поскольку находится в рабочей поездке не Черниговщине.