Восстановить уничтоженную накануне в Киеве историческую усадьбу решил СНБО

В СНБО решили восстановить усадьбу Барбана в Киеве, фото: Денис Казанский

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) во время своего заседания сегодня, 20 августа, рассмотрел вопрос о резонансном инциденте с разрушением части исторического памятника XIX века — Дома Барбана в Киеве — который произошел накануне.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил об этом на брифинге после заседания СНБО.

По его словам, СНБО принял несколько решений по этой ситуации:

дать оценку разрушения усадьбы Барбана. Если есть какой-то криминальный элемент — начать расследовать;

восстановить разрушенную памятку.

По его словам, также в СНБО поддержали решение, обязывающее подготовить аудит всех архитектурных ценностей по всей территории Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга сообщил, что его ведомство планирует поручить всем местным администрациям провести проверку объектов, подпадающих под закон об охране культурного наследия.

Соответствующее решение должно быть рассмотрено на ближайшем заседании СНБО, когда подготовят соответствующие документы.

Есть вопрос юридический, чтобы все, что разрушено, было возвращено в первозданный вид и мы обязательно будем этого добиваться, — подчеркнул он.

Напомним, на сегодняшнее заседание СНБО неожиданно пригласили мэра Киева Виталия Кличко. Однако он заявил, что не может его посетить, поскольку находится с рабочим визитом на Черниговщине.