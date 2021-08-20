Санкції проти всіх учасників «Північного потоку-2» дозволив вводити Байден

Джо Байден, фото: Brookings Institution

https://racurs.ua/ua/n159078-sankciyi-proty-vsih-uchasnykiv-pivnichnogo-potoku-2-dozvolyv-vvodyty-bayden.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, сьогодні, 20 серпня, підписав указ, який дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів, які призначені для експорту енергоносіїв. Зокрема, йдеться про газогін «Північний потік-2», покликаний з'єднати Росію та Німеччину по дну Балтійського моря в обхід України.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою Білого дому.

Зазначається, що цей указ має забезпечити відповідь США на «деякі енергетичні трубопроводи Росії», покликані розширити її вплив на енергетичні ресурси Європи, що послабить європейську енергобезпеку, зокрема безпеку України та країн Східного флангу НАТО та ЄС, що в свою чергу загрожує вже нацбезпеці США.

Крім того, Держдеп США запровадив санкції проти ще двох росіян та одного російського судна, які беруть участь в проекті «Північний потік-2». Про це повідомляється на сайті Держдепу.

Таким чином, під санкції США вже потрапили сім осіб та 16 суден, пов’язаних з «Північним потоком-2».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський допустив можливість підвищення тарифів на природний газ для українців після запуску «Північного потоку-2».