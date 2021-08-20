У низці регіонів України 21 серпня очікуються опади, фото:

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Погода в Україні 21 серпня переважно зазнаватиме впливу поля підвищеного тиску, що передбачає загалом більш сонячну погоду та комфортні температури.

У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, вдень місцями і в західній частині, очікуються короткочасні дощ та грози; на сході країни — подекуди шквали 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме +9…+15° (на узбережжі морів і на сході країни — до +19°), вдень — +22…+28°.

Погода у Києві 21 серпня буде без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +14…+16°, вдень — піднімуться до +25…+27°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Температура повітря вночі становитиме +12…+14°, вдень — +23…+25°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів, мінлива хмарність. Термометри вночі покажуть +15…+17°, вдень — +26…+28°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі передбачає дощі вдень та вночі, можливі грози. Вночі температура повітря становитиме +14…+16°, вдень — +25…+27°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові також буде з дощами вдень та вночі, можливі грози. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +16…+18°, вдень — +25…+27°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів вночі, вдень — дощ, можливі грози. Очікується температура повітря +11…+13° вночі та +23…+25° вдень. Вітер західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 21 серпня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.