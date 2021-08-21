Санкції проти українців розширила Росія. Фото: Радіо Свобода

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Санкції проти громадян України розширила Російська Федерація.

До переліку фізичних осіб, щодо яких в Росії діють спеціальні економічні заходи, потрапили понад 70 осіб. У загальному списку вже 922 Українців. Про це повідомляється в постанові уряду Росії.

Під російські санкції потрапили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов та голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко. Також у санкційному списку значиться заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, депутат Верховної ради Олександр Дубінський, радник міністра енергетики України Олена Зеркаль, уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова та голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Востаннє Москва запроваджувала санкції проти українців у грудні 2020 року. Тоді Росія вводила обмежувальні заходи проти голови Верховної ради Дмитра Разумкова, його першого заступника Руслана Стефанчука, голови делегації України в ПАРЄ Єлизавети Ясько і кількох депутатів від «Слуги народу».

Вперше Російська Федерація ввела санкції проти України в 2015 році. Аналогічні заходи були запроваджені й проти країн, які є партнерами України й вводили антиросійські санкції у зв’язку з анексією Криму і агресією на Донбасі.

Нагадаємо, 20 серпня Рада національної безпеки та оборони підтримала запровадження повного пакету санкцій проти народного депутата Андрія Деркача. Також санкції ввели проти блогера Анатолія Шарія, його дружини Ольги Шарій, Алли Бондаренко та засновника інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужви.