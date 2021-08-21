Радянська інсталяції в Києві. Фото: УП

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Ракурс

Скандальна «радянська» виставка-інсталяція знову з’явилася на Майдані Незалежності в Києві.

«Радянщину», через яку 17 серпня влаштували сутички силовики та активісти, вже охороняють співробітники Національної поліції. Місце установки обгородили металевим парканом. Про це повідомляє УНІАН.

Як відомо, спочатку інсталяцію встановили на Алеї Небесної Сотні навпроти меморіальних дощок, встановлених на честь загиблих учасників Революції Гідності. Там зібрали декорацію, яка ілюструвала побут в Україні часів СРСР (бутафорські стіни зі старими шпалерами, диван, радянські іграшки та несправжні автомати для продажу газованої води).

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада не має стосунку до цього, й зазначив, що з інсталяцією пов’язаний Офіс президента Володимира Зеленського. Згодом в Офісі президента пояснили, що до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної сотні планувалося зробити інсталяцію екскурсу історією України. Проте влада має намір переглянути «творчу концепцію» після хвилі громадського обурення.

Представники «Національного корпусу» почали самотужки валити встановлені конструкції. Того дня, 17 серпня, відбулися сутички з поліцією, кількох осіб затримали.

Джерело: УНІАН