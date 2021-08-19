https://racurs.ua/2917-vakcinaciya-ot-koronavirusa-po-ukrainski-uskorennaya-a-kak-rezultat.html

Ракурс

Между первой и второй — интервал небольшой

Министерство здравоохранения рекомендовало вводить вторую дозу китайской антикоронавирусной вакцины CoronaVac (производства Sinovac Biotech) через минимально разрешенный официальной инструкцией срок — спустя 14 дней после первой. Об этом недавно сообщила пресс-служба ведомства. Предполагается, что это поможет привить как можно больше людей до взлета заболеваемости с набирающей ход волной «Дельта»-штамма.

Перед этим эксперты по иммунопрофилактике проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения, а также последние исследования эффективности СoronaVac при разных интервалах между дозами. Итак, при интервале в 14 дней эффективность китайской вакцины против развития симптомов COVID-19 колебалась от 51 до 84%, а защита против госпитализации с «короной» достигала 100%. Согласно последнему исследованию третьей фазы в Турции (опубликовано в июле 2021 года), при введении второй дозы СoronaVac через две недели после первой антитела вырабатывались у 89,7% привитых.

Рекомендация Минздрава вызвала вопросы у ряда ученых, ссылавшихся на другие научные работы. Наверное, на пороге «Дельта»-эпидемии такое решение министерства имеет смысл. К сожалению, Украина провалила вакцинацию самой уязвимой категории населения. По этой причине осенью может повториться коллапс весенней волны, — прогнозируют эксперты.

Ускоряемся, но праздник — дело святое

«11% населения Украины вакцинировано одной дозой, 6,5% — двумя. Это то, чего удалось добиться за шесть месяцев вакцинации. Канада за тот же период привила одной дозой 72% населения, двумя — 63%», — приводит статистику иммунолог, доктор медицинских наук, завлабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии НАМНУ им. И.Мечникова Андрей Волянский. По мнению врача, при новом витке эпидемии в самом тяжелом положении окажутся люди старше 70 лет. Ведь охват вакцинацией в этой возрастной группе гораздо ниже, чем среди людей 40–69 лет, а летальность COVID-19 гораздо выше.

Между тем Кабинет министров замахнулся на 8 млн доз вакцин ежемесячно, обновив Национальный план вакцинации против коронавируса (распоряжение правительства вышло 28 июля). Документ предусматривает постепенное наращивание темпов прививок до конца 2021 года. Согласно документу, в августе этот показатель должен вырасти до 6 млн, а в сентябре планируется введение более 8,2 млн доз. До конца 2021 года правительство обещает вакцинировать большинство взрослого населения Украины.

Несмотря на амбициозные планы на бумаге, пока скорость вакцинации остановилась на отметке 130 тыс. доз в сутки и не увеличивается почти неделю. Напомню, что на август запланировано 6 млн доз (то есть ежесуточно должно проводиться около 200 тыс. прививок). Почему так происходит? Вакцин в стране пока достаточно (6,872 млн доз на 15 августа), а вот с организацией кампании — проблема. Объявления о вакцинации в разных медучреждениях всплывают хаотично. Вы можете записаться, а потом на месте узнать, что ваша запись отменена. Позволить себе стоять в живых очередях в эпоху диджитализации могут не все. В некоторых пунктах вакцинации прививает одна медсестра, а очередь огромная. Люди не выдерживают и уходят. Для «охотников за вакцинами» (как правило, это препараты Pfizer/BioNTech и Moderna) создаются группы в соцсетях, что также намекает на бардак. Моей знакомой удалось привиться с третьей попытки, — то компьютер завис, то вообще сломался. Например, в соседней Польше можно выбрать вакцину и привиться в этот же день. Система выберет ближайший к вам пункт, который работает до глубокой ночи. Есть и позитив: я прививалась в центре массовой вакцинации, расположенном в Международном выставочном центре Киева. Здесь процесс проходит как часы.

Наверное, ускориться с вакцинацией нам «мешают» еще и праздники. В связи с празднованием Дня Независимости 23 и 24 августа приостановят свою работу центры вакцинации в столице.

Кто в особой зоне риска?

«С вакцинацией по возрастному приоритету в Украине полный провал, — пишет на своей странице в ФБ системный аналитик Евгений Истребин. — Возрастные группы «80+» и «70–79» на последних местах. Для этих возрастных групп самые высокие риски госпитализаций и летальных исходов. В Украине люди старше 60 лет полностью вакцинированы на 4–9%, а это означает, что возможно повторение ситуации, которая была в марте».

В странах, на которые принято равняться, пожилых людей вакцинировали в первую очередь. Почему в Украине не так? По словам инфекциониста, главы Национально-технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федора Лапия, об этой уязвимой категории населения в Минздраве, конечно же, думают, ведь со старта прививочной кампании эти люди были в приоритетной группе. А пока анализируются причины, по которым не могут до них достучаться.Социологические опросы свидетельствуют: категория 60+ готова вакцинироваться. По мнению главы НТГЭИ, причин низкого охвата COVID-вакцинацией среди пожилых несколько. К сожалению, нередко возрастных людей от прививок отговаривают медицинские работники. Кроме того, многие из них летом выезжают в село, на дачи или вообще живут в селах. А это уже проблема физической доступности пунктов вакцинации.

«Если вакцина есть, а люди от нее отказываются, то пока мы ищем каналы, как их уговорить, мы должны вакцинировать других людей. С точки зрения популяризации, мы видим (и это было понятно с самого начала), что если сосед, друг, родственник, дети вакцинированы, это работает на то, чтобы человек убедился: вакцина безопасна, она защищает, и почему тогда я до сих пор не вакцинирован?» — объясняет в одном из интервью Федор Лапий.

А может быть, пожилым людям требуется больше внимания от государства и понятный алгоритм? Далеко не все из них без посторонней помощи могут попасть на прививку. Моя приятельница координировала весь процесс вакцинации своей мамы из-за рубежа, задействовав знакомых в Украине, в другой истории внук привился вместе со своей бабушкой. А как быть одиноким людям?

Коронавирус ускоряется — госпитализации взлетают

Пока мы набираемся сил в отпуске, взвешиваем «за» и «против» вакцинации, коронавирус не отдыхает. Заболеваемость «короной» растет, койки в больницах заполняются новыми ковид-пациентами.

«По относительным показателям заполнения больниц на душу населения в лидерах три восточные области (Донецкая, Харьковская и Луганская), далее идет Херсонская область и неожиданно к ним прибавилась Черновицкая область», — сообщает Евгений Истребин. Сравните: 26 июля в больницы поступило 70 больных «короной», через неделю, 2 августа, госпитализировали уже 371, на 16 августа количество занятых койко-мест выросло еще на 603. В среднем за сутки по стране заполняются уже 86 койко-мест, скорость заполнения увеличивается.

Как работает вакцинация, можно посмотреть на примере Израиля. Сравните: госпитализации среди непривитых в категории старше 60 лет составляют 141,9 случая на 100 тысяч человек, в то время как среди вакцинированных — 20,2 на 100 тысяч. По подсчетам Евгения Истребина, для людей 60+ полная вакцинация (после второй дозы прошло не менее семи дней) обеспечила защиту от госпитализации на 85,7%, а частичная (период с момента первой дозы до седьмого дня после получения второй) — на 43,5%.

Во время осенней волны люди старше 60 лет составят основной контингент тех, кто будет нуждаться в госпитализации из-за тяжелого течения заболевания, — напоминают иммунологи. Это будет перегружать систему медицинской помощи, ведь наше население стареет и не охвачено прививками. А значит, пострадают и другие пациенты.

Мест, где можно защититься от надвигающейся ковид-волны, все больше, — по стране открываются новые центры массовой вакцинации. Пожилых зачастую пропускают вне очереди или выделяют специальные часы.

«Мы не говорим, что сможем предотвратить следующую волну. Это невозможно, даже если сейчас вакцинируем 10–20 миллионов человек. Задача — минимизировать нагрузку на систему предоставления медицинской помощи и количество потерь из-за COVID-19», — резюмирует Федор Лапий. Найти ближайший пункт вакцинации, ознакомиться с графиком работы и контактами для записи можно здесь: https://list.covid19.gov.ua.