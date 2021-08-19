https://racurs.ua/ua/2917-vakcynaciya-vid-koronavirusu-po-ukrayinsky-pryskorena-a-yakyy-rezultat.html

Ракурс

Між першою і другою — інтервал невеликий

Міністерство охорони здоров'я рекомендувало вводити другу дозу китайської антикоронавірусної вакцини CoronaVac (виробництва Sinovac Biotech) через мінімально дозволений офіційною інструкцією термін — через 14 днів після першої. Про це нещодавно повідомила прес-служба відомства. Передбачається, що це допоможе прищепити якомога більше людей до сплеску захворюваності із наростаючою хвилею «Дельта»-штаму.

Перед цим експерти з імунопрофілактики проаналізували рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також останні дослідження ефективності СoronaVac при різних інтервалах між дозами. Отже, при інтервалі в 14 днів ефективність китайської вакцини проти розвитку симптомів COVID-19 коливалася від 51 до 84%, а захист проти госпіталізації з «короною» досягав 100%. Згідно з останнім дослідженням третьої фази в Туреччині (опубліковано в липні 2021 року), при введенні другої дози СoronaVac через два тижні після першої антитіла вироблялися у 89,7% щеплених.

Рекомендація МОЗ викликала запитання у деяких вчених, що посилалися на інші наукові праці. Напевно, на порозі «Дельта»-епідемії таке рішення міністерства має сенс. На жаль, Україна провалила вакцинацію найбільш вразливої категорії населення. З цієї причини восени може повторитися колапс весняної хвилі, — прогнозують експерти.

Прискорюємося, але урочистості — то святе

«11% населення України вакциновано однією дозою, 6,5% — двома. Це те, чого вдалося домогтися за шість місяців вакцинації. Канада за такий же період прищепила однією дозою 72% населення, двома — 63%», — наводить статистику імунолог, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту мікробіології та імунології НАМНУ ім. І.Мечникова Андрій Волянський. На думку лікаря, при новому витку епідемії в найтяжчому становищі опиняться люди старше 70 років. Адже охоплення вакцинацією в цій віковій групі набагато нижче, ніж серед людей 40–69 років, а летальність COVID-19 набагато вища.

Тим часом Кабінет міністрів замахнувся на 8 млн доз вакцин щомісяця, оновивши Національний план вакцинації проти коронавірусу (розпорядження уряду датоване 28 липня). Документ передбачає поступове нарощування темпів щеплень до кінця 2021 року. Згідно з документом, у серпні цей показник має зрости до 6 мільйонів, а у вересні планується ввести понад 8,2 млн доз. До кінця 2021 року уряд обіцяє вакцинувати більшість дорослого населення України.

Незважаючи на амбітні плани на папері, наразі швидкість вакцинації зупинилася на позначці 130 тис. доз на добу і не збільшується майже тиждень. Нагадаю, що на серпень заплановано 6 млн доз (тобто щодоби мають виконувати близько 200 тис. щеплень). Чому так відбувається? Вакцин у країні поки що достатньо (6,872 млн доз на 15 серпня), а от з організацією кампанії — проблема. Оголошення про вакцинацію в різних медзакладах з’являються хаотично. Ви можете записатися, а потім на місці дізнатися, що ваш запис скасовано. Дозволити собі стояти в живих чергах в епоху діджиталізаціі можуть не всі. У деяких пунктах вакцинації прищеплює одна медсестра, а черга величезна. Люди не витримують і йдуть. Для «мисливців за вакцинами» (як правило, це препарати Pfizer/BioNTech і Moderna) створюються групи в соцмережах, що також натякає на бардак. Моїй знайомій удалося зробити щеплення з третьої спроби, — то комп'ютер завис, то взагалі зламався. Наприклад, у сусідній Польщі можна вибрати вакцину і зробити щеплення того ж дня. Система вибере найближчий до вас пункт, який працює до глибокої ночі. Є й позитив: я прищеплювалася в центрі масової вакцинації, розташованому в Міжнародному виставковому центрі Києва. Тут процес іде як годинник.

Напевно, прискоритися з вакцинацією нам «заважають» ще й свята. У зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності 23 та 24 серпня призупинять свою роботу центри вакцинації в столиці.

Хто в особливій зоні ризику?

«Із вакцинацією за віковим пріоритетом в Україні повний провал, — пише на своїй сторінці в ФБ системний аналітик Євген Істребін. — Вікові групи «80+» і «70–79» на останніх місцях. Для цих вікових груп найвищі ризики госпіталізацій і смертей. В Україні люди старше 60 років повністю вакциновані на 4–9%, а це означає, що можливе повторення ситуації, яка була в березні».

У країнах, на які зазвичай рівняються, людей літнього віку вакцинували в першу чергу. Чому в Україні не так? За словами інфекціоніста, голови Національно-технічної групи експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федора Лапія, про цю вразливу категорію населення в МОЗ, звичайно ж, думають, адже зі старту прищеплювальної кампанії ці люди були в пріоритетній групі. А наразі аналізуються причини, через які не можуть до них достукатися. Соціологічні опитування свідчать: категорія 60+ готова вакцинуватися. На думку голови НТГЕІ, причин низького охоплення COVID-вакцинацією серед людей літнього віку кілька. На жаль, нерідко людей у віці від щеплень відмовляють медичні працівники. Крім того, багато хто з них улітку виїжджає в село, на дачі або взагалі живе в селах. А це вже проблема фізичної доступності пунктів вакцинації.

«Якщо вакцина є, а люди від неї відмовляються, то поки ми шукаємо канали, як їх умовити, ми маємо вакцинувати інших людей. З погляду популяризації, ми бачимо (і це було зрозуміло від самого початку), що якщо сусід, друг, родич, діти вакциновані, це працює на те, щоб людина переконалася: вакцина безпечна, вона захищає, і чому тоді я досі невакцинований?» — пояснює в одному з інтерв'ю Федір Лапій.

А можливо, літнім людям треба більше уваги від держави і зрозумілий алгоритм? Далеко не всі з них без сторонньої допомоги можуть потрапити на щеплення. Моя приятелька координувала весь процес вакцинації своєї мами з-за кордону, задіявши знайомих в Україні, в іншій історії онук прищепився разом зі своєю бабусею. А як бути самотнім людям?

Коронавірус прискорюється — госпіталізації зростають

Поки ми набираємося сил у відпустці, зважуємо «за» і «проти» вакцинації, коронавірус не відпочиває. Захворюваність «короною» збільшується, ліжка в лікарнях заповнюються новими ковід-пацієнтами.

«За відносними показниками заповнення лікарень на душу населення в лідерах три східні області (Донецька, Харківська та Луганська), далі йде Херсонська область і несподівано до них додалася Чернівецька область», — повідомляє Євген Істребін. Порівняйте: 26 липня до лікарень надійшло 70 хворих на «корону», через тиждень, 2 серпня, госпіталізували вже 371, на 16 серпня кількість зайнятих койко-місць зросла ще на 603. У середньому за добу по країні заповнюються вже 86 койко-місць, швидкість заповнення збільшується.

Як працює вакцинація, можна подивитися на прикладі Ізраїлю. Порівняйте: госпіталізації серед нещеплених у категорії старше 60 років становлять 141,9 випадку на 100 тисяч чоловік, тоді як серед вакцинованих — 20,2 на 100 тисяч. За підрахунками Євгена Істребіна, для людей 60+ повна вакцинація (після другої дози минуло щонайменше сім днів) забезпечила захист від госпіталізації на 85,7%, а часткова (період із моменту першої дози до сьомого дня після отримання другої) — на 43,5%.

Під час осінньої хвилі люди старше 60 років становитимуть основний контингент тих, хто потребуватиме госпіталізації через тяжкий перебіг захворювання, — нагадують імунологи. Це перевантажить систему медичної допомоги, адже наше населення старішає і не охоплене щепленнями. А значить, постраждають й інші пацієнти.

Місць, де можна захиститися від ковід-хвилі, що насувається, дедалі більше, — по країні відкриваються нові центри масової вакцинації. Літніх людей часто пропускають поза чергою або виділяють спеціальні години.

«Ми не говоримо, що зможемо запобігти наступній хвилі. Це неможливо, навіть якщо зараз вакцинуємо 10–20 мільйонів чоловік. Завдання — мінімізувати навантаження на систему надання медичної допомоги та кількість втрат через COVID-19», — резюмує Федір Лапій. Знайти найближчий пункт вакцинації, ознайомитися з графіком роботи і контактами для запису можна тут: https://list.covid19.gov.ua.