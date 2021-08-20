Катастрофические последствия штамма «Дельта» для Украины назвал врач

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Возможные катастрофические последствия штамма «Дельта» для Украины назвал заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Дубров.

По его словам, уже этой осенью в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19 из-за индийского штамма «Дельта», поэтому не стоит исключать очередного локдауна. Об этом информирует Телеграм-канал Министерства здравоохранения «Коронавирус Инфо».

Потенциально медицинская система может обеспечить качественное лечение 60−70 тыс. больных COVID-19. Если потребность будет в существенно большем количестве, возможно катастрофическое развитие событий, — отметил Дубров.

Он отметил, что штамм «Дельта» тяжело поражает даже молодых людей, течение болезни более тяжелое, а потребность в госпитализации почти вдвое выше. Также значительно возрастает необходимость в лечении в отделении интенсивной терапии.

Дубров подчеркнул, что украинцам стоит придерживаться противоэпидемических мероприятий, вакцинироваться и максимально ограничить контакты с целью предотвращения 25−30 тыс. новых случаев заболевания ежедневно.

Напомним, Украина пока не планирует закрывать границы в связи с распространением нового штамма коронавируса. Однако случаи инфицирования вариантом SarS-Cov-2 «Дельта» уже обнаружили в Киеве и Волынской, Одесской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Ровенской областях.

По данным Минздрава, в Украине прирост COVID-инфицированных в сутки, 20 августа, составляет 1 тыс. 600 случаев.