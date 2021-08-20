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Ракурс
Можливі катастрофічні наслідки штаму “Дельта” для України назвав лікар

Можливі катастрофічні наслідки штаму «Дельта» для України назвав лікар

20 сер 2021, 15:28
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Можливі катастрофічні наслідки штаму «Дельта» для України назвав завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету Богомольця Сергій Дубров.

За його словами, вже цієї осені в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19 через індійський штам «Дельта», тож не варто виключати чергового локдауну. Про це інформує Телеграм-канал Міністерства охорони здоров’я «Коронавірус інфо».

Потенційно медична система може забезпечити якісне лікування 60−70 тис. хворих на COVID-19. Якщо потреба буде в суттєво більшій кількості, можливий катастрофічний розвиток подій, — зазначив Дубров.

Він зауважив, що штам «Дельта» тяжко вражає навіть молодих людей, перебіг хвороби більш важкий, а потреба в госпіталізації майже удвічі вища. Також значно зростає необхідність в лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

Дубров наголосив, що українцям варто дотримуватися протиепідемічних заходів, вакцинуватися й максимально обмежити контакти із метою запобігання 25−30 тис. нових випадків захворювання щоденно.


Нагадаємо, Україна наразі не планує закривати кордони у зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусу. Проте випадки інфікування варіантом SarS-Cov-2 «Дельта» вже виявили у Києві та Волинській, Одеській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Рівненській областях.

За даними МОЗ, в Україні приріст COVID-інфікованих за добу, 20 серпня, становить 1 тис. 600 випадків.

Джерело: Ракурс


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