Чорногорія змінила правила в’їзду – що треба знати туристам. Фото: mandry.club

https://racurs.ua/ua/n159060-chornogoriya-zminyla-pravyla-v-yizdu-scho-treba-znaty-turystam.html

Ракурс

Правила в’їзду до Чорногорії змінилися через різке погіршення епідемічної ситуації.

Перелік нових вимог опублікував «Балканський оглядач».

Громадянам Чорногорії та іноземцям дозволяється в’їзд у країну при виконанні однієї з умов:

вакцинація від COVID-19 (хоча б однією дозою);

ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години;

докази перенесеної хвороби COVID-19 (після позитивного ПЛР або швидкого тесту на антиген пройшло не менше 14 днів і не більше 180 днів);

негативний експрес-тест на антиген не більше ніж за 48 годин.

Також зазначено, що громадяни Чорногорії або іноземці, які мають постійне місце проживання в країні, але не мають жодного з перерахованих вище документів, будуть відправлені на 14-денну самоізоляцію. На шостий день самоізоляції можна здати ПЛР-тест: якщо він негативний, то карантин скасовується.

Ці умови не стосуються громадян, які приїжджають із Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, Албанії, Косово і Північної Македонії. Такі правила будуть діяти з 21 серпня по 10 вересня, але можуть змінюватися залежно від епідеміологічної ситуації.

За останні 28 днів у Чорногорії зареєстрували 930 інфікованих коронавірусом туристів. Це становить 12,84% від загальної кількості виявлених випадків зараження за цей період (7 тис. 243).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні змінили правили в’їзду для іноземних паломників. Паломники та особи без громадянства, які перетинають державний кордон України, повинні мати поліс страхування, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням коронавірусу, обсервацією. Страховка повинна діяти на весь термін перебування в Україні.

Джерело: «Балканський оглядач»