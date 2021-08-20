Черногория изменила правила въезда – что нужно знать туристам

https://racurs.ua/n159060-chernogoriya-izmenila-pravila-vezda-chto-nujno-znat-turistam.html

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Правила въезда в Черногорию изменились из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации.

Перечень новых требований опубликовал «Балканский обозреватель».

Гражданам Черногории и иностранцам разрешается въезд в страну при выполнении одного из условий:

вакцинация от COVID-19 (хотя бы одной дозой);

ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа;

доказательства перенесенной болезни COVID-19 (после положительного ПЦР или быстрого теста на антиген прошло не менее 14 дней и не более 180 дней);

отрицательный экспресс-тест на антиген не больше чем за 48 часов.

Также указано, что граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов, будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию. На шестой день самоизоляции можно сдать ПЦР-тест: если он отрицательный, то карантин отменяется.

Уточняется, что эти условия не касаются граждан, приезжающих из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии. Такие правила будут действовать с 21 августа по 10 сентября, но могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

За последние 28 дней в Черногории зарегистрировали 930 инфицированных коронавирусом туристов. Это составляет 12,84% от общего количества выявленных случаев заражения за этот период (7 тыс. 243).

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине изменили правила въезда для иностранных паломников. Паломники и лица без гражданства, пересекающие государственную границу Украины, должны иметь полис страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением коронавируса, обсервацией. Страховка должна действовать на весь срок пребывания в Украине.

Источник: «Балканский обозреватель»