Різкий стрибок коронавірусу зафіксували в Україні. Фото: РБК

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Поширення коронавірус в Україні набирає обертів — вперше з червня виявили понад 1,7 тис. випадків за добу.

За 20 серпня в Україні зафіксували 1 тис. 732 нових хворих. Серед інфікованих — 104 дитини та 32 медичних працівники. Госпіталізувати довелося 616 хворих, одужали 763 особи. Померли від «ковіду» 38 українців. За добу медики зробили близько 55 тис. тестів різними методами. Про це 21 серпня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільшу кількість хворих зареєстрували у Києві — 232 особи. Ще 156 інфікованих виявили в Харківській області, 148 у Дніпропетровській, 127 в Одеській та 119 в Запорізькій областях.

Востаннє понад 1,7 тис. нових випадків за добу фіксували в Україні 9 червня. А 20 серпня приріст нових заражень становить 1 тис. 600 випадків.

Нагадаємо, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету Богомольця Сергій Дубров упевнений, що вже цієї осені в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19 через індійський штам «Дельта». Науковець зауважив, що цей штам тяжко вражає навіть молодих людей, перебіг хвороби більш важкий, а потреба в госпіталізації майже удвічі вища.