Голос Тараса Шевченко воссоздала нейросеть

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Ракурс

Голос Тараса Шевченко воспроизвела нейросеть — ко Дню Независимости креативное агентство TABASCO с помощью нейросети создало голос Кобзаря, благодаря чему можно услышать, как он говорит и читает свои стихи.

Голос выдающегося украинского поэта и художника создан, основываясь на антропометрических данных и работе нейронных сетей. Об этом авторы проекта рассказали в Фейсбук.

Шевченко умер в 1861 году — за 16 лет до того, как изобретатель Томас Эдисон разработал первый рабочий прототип фонографа — устройства для записи и воспроизведения звука. Поэтому не сохранилось никаких записей голоса поэта.

Креативное агентство попыталось воссоздать голос Шевченко на основе антропометрических данных его посмертной маски. Также в архивах была найдена информация о его образе жизни, привычках и болезни, которые могли повлиять на голос. Например, писатель Пантелеймон Кулиш в «Воспоминаниях» писал, что Шевченко имел «волшебно-веселый и беззаботный голос». А Новицкий вспоминал о «хорошем и чистом теноре» поэта.

Затем исследователи создали 3D-модель головы Шевченко и отобрали трех человек в Украине, наиболее схожих с поэтом. Креативное агентство отмечает, что проект создавался в течение года.

24 августа в Национальном музее имени Шевченко синтезированный голос будет читать поэзии Кобзаря.