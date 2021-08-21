Голос Тараса Шевченка відтворила нейромережа

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Ракурс

Голос Тараса Шевченка відтворила нейромережа — до Дня Незалежності креативна агенція TABASCO за допомогою нейромережі створила голос Кобзаря, завдяки чому можна почути, як він розмовляє та читає свої вірші.

Голос видатного українського поета й художника створено, ґрунтуючись на антропометричних даних і роботі нейромереж. Про це автори проекту розповіли у Фейсбук.

Шевченко помер у 1861 році — за 16 років до того, як винахідник Томас Едісон розробив перший робочий прототип фонографа — пристрою для запису та відтворення звуку. Тому не збереглося жодних записів голосу поета.

Креативна агенція спробували відтворити голос Шевченка на основі антропометричних даних його посмертної маски. Також в архівах було знайдено інформацію про його спосіб життя, звички та хвороби, які могли вплинути на голос. Наприклад, письменник Пантелеймон Куліш у «Спогадах» писав, що Шевченко мав «чарівно-веселий і безтурботний голос». А Новицький згадував про «гарний і чистий тенор» поета.

Потім дослідники створили 3D-модель голови Шевченка й відібрали трьох людей в Україні, найбільш схожих із поетом. Креативна агенція зазначає, що проект створювався впродовж року.

24 серпня в Національному музеї імені Шевченка синтезований голос поета читатиме поезії Кобзаря.