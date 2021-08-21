США і Німеччина змінили делегації на “Кримську платформу” - хто приїде

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Саміт «Кримської платформи» стартує 23 серпня у Києві. За кілька днів до його початку Вашингтон та Берлін змінили склад делегацій, які відвідають міжнародний захід. Зокрема, президент США Джо Байден замість міністра транспорту Пітера Буттіджиджа відправить до Києва міністра енергетики США Дженніфер Гранголм.

Також членами американської делегації на заходах «Кримської платформи» стануть тимчасова повірниця у справах США в Україні Крістіна Квін і помічник міністра енергетики США з міжнародних питань Ендрю Лайт.

Водночас Німеччина замість міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса делегує на саміт міністра економіки та енергетики Петера Альтмаєра.

Німеччину на першому саміті «Кримської платформи» представлятиме міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр. Він є близькою довіреною особою канцлера Ангели Меркель і раніше займав посаду глави канцелярії… Міністр закордонних справ Хайко Маас, на жаль, змушений терміново скасувати свою участь у платформі через події в Афганістані, — цитує посла Німеччини Анку Фельдхузен «Інтерфакс-Україна».

Причина заміни представника Берліна — шквал критики, під який потрапив Маас після невдач з евакуацією громадян Німеччини з Афганістану, пише «Європейська правда» з посиланням на джерела. Видання зауважує, що заміна очільників делегацій США і Німеччини на міністрів енергетики дозволить Україні обговорити питання, пов’язані з «Північним потоком-2».

Нагадаємо, заступник генсека НАТО Мірче Джоане візьме участь у саміті «Кримської платформи». Раніше повідомлялося, що в установчому саміті «Кримської платформи» візьмуть участь всі 30 країн-членів НАТО.

Міжнародний саміт відбудеться 23 серпня 2021 року — до 30-річчя Незалежності України. «Кримська платформа» — майданчик для підготовки деокупації Криму. На саміті планується обговорення таких питань: невизнання спроби анексії Криму; мілітаризація Росією Азово-Чорноморського регіону; шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток; відновлення прав кримськотатарського народу.