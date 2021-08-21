Український прапор підняли над окупованим Кримом. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n159092-ukrayinskyy-prapor-pidnyaly-nad-okupovanym-krymom-foto.html

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Державний прапор Україні підняли в окупованому Росією українському Криму.

Великий синьо-жовтий стяг прикріпили до повітряних кульок і запустили в небо біля знаменитого Ластівчиного гнізда біля Ялти. Як відомо, Ластівчине гніздо розташоване на прямовисній Аврориній скелі мису Ай-Тодор — ця пам’ятка архітектури є одним з головних символів півострова. Про український прапор у Криму повідомляє Telegram-канал «Катарсис».

На оприлюднених у мережі фото і відео видно, що великий прапор прикріпили до кількох синіх та жовтих куль, а полотнище також прикрасили довгі стрічки по краях. За подією спокійно спостерігали люди.

Нагадаємо, російські окупанти в Криму застерігають місцевих мешканців від святкування Дня Незалежності України. Місцева прокуратура розіслала кримським татарам попередження щодо «неприпустимості порушення російського закону про збори, мітинги, демонстрації, ходи й пікетування». У разі порушень цих вимог окупанти погрожують притягнути місцевих мешканців до адміністративної відповідальності.