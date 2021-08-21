Украинский флаг подняли над оккупированным Крымом. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n159092-ukrainskiy-flag-podnyali-nad-okkupirovannym-krymom-foto.html

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Государственный флаг Украины подняли в оккупированном Россией украинском Крыму.

Большой сине-желтый стяг прикрепили к воздушным шарикам и запустили в небо возле знаменитого Ласточкиного гнезда возле Ялты. Как известно, Ласточкино гнездо расположено на отвесной Аврориной скале мыса Ай-Тодор — этот памятник архитектуры является одним из главных символов полуострова. Об украинском флаге в Крыму сообщает Telegram-канал «Катарсис».

На обнародованных в сети фото и видео видно, что большой флаг прикрепили к нескольким синим и желтым шарам, а полотнище также украсили длинные ленты по краям. За происшествием спокойно наблюдали люди.

Напомним, российские оккупанты в Крыму предостерегают местных жителей от празднования Дня Независимости Украины. Местная прокуратура разослала крымским татарам предупреждение о «недопустимости нарушения российского закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании». В случае нарушений этих требований оккупанты угрожают привлечь местных жителей к административной ответственности.