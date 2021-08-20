День Независимости - план мероприятий на 23 и 24 августа в Украине

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На День Независимости и День флага украинцы будут иметь длинные выходные — с 21 августа по 24 августа.

В понедельник, по случаю Дня флага, и во вторник, по случаю 30-й годовщины Независимости Украины в ряде городов пройдут фестивали, торжественные концерты, велопробеги, спортивные чемпионаты, культурно-образовательные марафоны, выставки и другие интерактивные мероприятия.

О том, какие мероприятия пройдут в Киеве, рассказал «Укринформ».

Напомним, Военно-морские силы ВСУ будут участвовать в праздничных мероприятиях ко Дню Независимости. Они продемонстрируют боевую технику на внешнем рейде морского порта Одессы и на реке Днепр в Киеве. В частности, будут привлечены десантный корабль «Юрий Олефиренко», патрульный катер «Старобельск», патрульный катер «Славянск», патрульный катер «Прилуки», средний разведывательный корабль «Симферополь», судно размагничивания «Балта», десантный катер «Станислав» и ряд других кораблей.