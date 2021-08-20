День Незалежності - план заходів на 23 та 24 серпня в Україні

https://racurs.ua/ua/n159062-den-nezalejnosti-plan-zahodiv-na-23-ta-24-serpnya-v-ukrayini-infografika.html

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На День Незалежності та День прапора українці матимуть довгі вихідні — із 21 серпня по 24 серпня.

У понеділок, з нагоди відзначення Дня прапора, та у вівторок, з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у низці міст пройдуть фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, культурно-освітні марафони, виставки та інші інтерактивні заходи.

Про те, які заходи відбудуться в Києві, розповів «Укрінформ».

Нагадаємо, Військово-морські сили ЗСУ братимуть участь у святкових заходах до Дня Незалежності. Вони продемонструють бойову техніку на зовнішньому рейді морського порту Одеси та на річці Дніпро у Києві. Зокрема, буде залучено десантний корабель «Юрій Олефіренко», патрульний катер «Старобільськ», патрульний катер «Слов'янськ», патрульний катер «Прилуки», середній розвідувальний корабель «Сімферополь», судно розмагнічування «Балта», десантний катер «Станіслав» та низку інших кораблів.