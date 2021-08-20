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Ракурс
День Незалежності - план заходів на 23 та 24 серпня в Україні

День Незалежності — план заходів на 23 та 24 серпня в Україні (ІНФОГРАФІКА)

20 сер 2021, 16:04
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На День Незалежності та День прапора українці матимуть довгі вихідні — із 21 серпня по 24 серпня.

У понеділок, з нагоди відзначення Дня прапора, та у вівторок, з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у низці міст пройдуть фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, культурно-освітні марафони, виставки та інші інтерактивні заходи.

Про те, які заходи відбудуться в Києві, розповів «Укрінформ».


Нагадаємо, Військово-морські сили ЗСУ братимуть участь у святкових заходах до Дня Незалежності. Вони продемонструють бойову техніку на зовнішньому рейді морського порту Одеси та на річці Дніпро у Києві. Зокрема, буде залучено десантний корабель «Юрій Олефіренко», патрульний катер «Старобільськ», патрульний катер «Слов'янськ», патрульний катер «Прилуки», середній розвідувальний корабель «Сімферополь», судно розмагнічування «Балта», десантний катер «Станіслав» та низку інших кораблів.

Джерело: Ракурс


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