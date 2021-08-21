Кости мамонта нашли в Коростене. Фото: «Общественное»

https://racurs.ua/n159091-kosti-mamonta-nashli-na-jitomirschine-foto-video.html

Ракурс

Кости мамонта нашли в Житомирской области во время строительных работ.

Останки обнаружили в Коростенском парке отдыха во время копания там котлована, где планировали установить 50-метровый флагшток ко Дню Независимости. Находка по своему размеру и составу напоминает кости мамонта. Об этом заявил старший научный сотрудник института археологии Национальной академии наук Андрей Петраускас, сообщает «Общественное Житомир».

Найденные кости в хорошем состоянии и не трухлые. Это был действительно мамонт, это определили специалисты Института археологии. По словам заведующего отделом природы Житомирского краеведческого музея Петра Печенюка, эти останки должны быть под постоянным наблюдением.

Останки животных почти всегда находят в хорошем состоянии, а их разрушения в большинстве случаев связаны с тем, что люди не знают, как с ними обращаться. Найденные остатки требуют немедленной фиксации, — отметил он.

Сейчас местные власти проводят переговоры с подрядчиками по установке навеса над местом находки, чтобы уберечь кости от повреждений до приезда ученых. Работы по установке флагштока приостановили.

Напомним, в Черновицкой области исследуют одно из крупнейших поселений эпохи поздней Античности на территории Украины. Население этих поселений было разноэтническим — римляне, сарматы, вестготы, гунны. Теперь историки находят здесь артефакты, которые оставили после себя эти народы.

Источник: «Общественное»