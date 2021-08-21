Кістки мамонта знайшли у Коростені. Фото: «Суспільне»

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Кістки мамонта знайшли у Житомирській області під час будівельних робіт.

Рештки виявили у Коростенському парку відпочинку під час копання там котловану, де планували встановити 50-метровий флагшток до Дня Незалежності. Знахідка за своїм розміром та складом нагадує кістки мамонта. Про це заявив старший науковий співробітник інституту археології Національної академії наук Андрій Петраускас, повідомляє «Суспільне Житомир».

Знайдені кістки у гарному стані й не трухлі. Це був дійсно мамонт, це визначили фахівці Інституту археології. За словами завідувача відділу природи Житомирського краєзнавчого музею Петра Печенюка, ці рештки мають бути під постійним наглядом.

Рештки тварин майже завжди знаходять у гарному стані, а їхні руйнування у більшості випадків пов’язані з тим, що люди не знають, як з ними поводитися. Знайдені залишки потребують негайної фіксації, — зазначив він.

Зараз місцева влада проводить перемовини з підрядниками щодо встановлення накриття над місцем знахідки, щоб вберегти кістки від пошкоджень до приїзду науковців. Роботи із встановлення флагштоку призупинили.

Нагадаємо, у Чернівецькій області досліджують одне з найбільших поселень доби пізньої Античності на території України. Населення цих поселень було різноетнічним — римляни, сармати, вестготи, гуни. Тепер історики знаходять тут артефакти, які залишили після себе ці народи.

Джерело: «Суспільне»