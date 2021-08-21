США и Германия изменили делегации на «Крымскую платформу» - кто приедет

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Саммит «Крымской платформы» стартует 23 августа в Киеве. За несколько дней до его начала Вашингтон и Берлин изменили состав делегаций, которые посетят международное мероприятие. В частности, президент США Джо Байден вместо министра транспорта Питера Буттиджиджа отправит в Киев министра энергетики США Дженнифер Гранголм.

Также членами американской делегации на мероприятиях «Крымской платформы» станут временная поверенная США по Украине Кристина Квин и помощник министра энергетики США по международным вопросам Эндрю Лайт.

В то же время Германия вместо министра иностранных дел Германии Хайко Мааса делегирует на саммит министра экономики и энергетики Петера Альтмаера.

Германию на первом саммите «Крымской платформы» будет представлять министр экономики и энергетики Петер Альтмаер. Он является близким доверенным лицом канцлера Ангелы Меркель и ранее занимал должность главы канцелярии… Министр иностранных дел Хайко Маас, к сожалению, вынужден срочно отменить свое участие в платформе из-за событий в Афганистане, — цитирует посла Германии Анку Фельдхузен «Интерфакс-Украина».

Причина замены представителя Берлина — шквал критики, под который попал Маас после неудач с эвакуацией граждан Германии из Афганистана, пишет «Европейская правда» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что замена руководителей делегаций США и Германии на министров энергетики позволит Украине обсудить вопросы, связанные с «Северным потоком-2».

Напомним, заместитель генсека НАТО Мирче Джоанэ примет участие в саммите «Крымской платформы». Ранее сообщалось, что в учредительном саммите «Крымской платформы» примут участие все 30 стран-членов НАТО.

Международный саммит состоится 23 августа — к 30-летию Независимости Украины. «Крымская платформа» — площадка для подготовки деоккупации Крыма. На саммите планируется обсуждение следующих вопросов: непризнание попытки аннексии Крыма; милитаризация Россией Азово-Черноморского региона; пути реинтеграции Крыма с помощью прав человека и устойчивого развития; восстановление прав крымскотатарского народа.