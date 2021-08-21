Свыше 70 тыс. электрокаров Chevrolet отзывают из-за риска возгорания

https://racurs.ua/n159100-svyshe-70-tys-elektrokarov-chevrolet-otzyvaut-iz-za-riska-vozgoraniya.html

Ракурс

Электромобили Chevrolet Bolt американского автопроизводителя General Motors отзывают. Речь идет об 9 тыс. 335 экземплярах модели 2019 года выпуска и 63 тыс. 683 автомобилях 2020−2022 годов выпуска. Продажи новых электрокаров Chevrolet Bolt приостановлены на неопределенный срок.

Отзыв обойдется компании General Motors в миллиард долларов. Автомобили отзываются из-за риска возгорания аккумуляторной батареи. Автопроизводитель США подтвердил о зафиксированных случаях возгорания. General Motors также планирует добиваться компенсации затрат у поставщика аккумуляторов LG, пишет «Голос Америки».

Сумма компенсации LG будет определена после совместного расследования, направленного на выяснение первопричины возгораний. General Motors намерена заменить дефектные аккумуляторные батареи во всех электромобилях.

Напомним, ранее американская компания и Национальная администрация безопасности дорожного движения США призвали владельцев Chevrolet Bolt после зарядки парковать автомобили только на улице и вдали от жилых домов. Кроме того, было рекомендовано не оставлять их заряжаться в помещении на ночь.

Всего было зарегистрировано 10 случаев возгорания Chevrolet Bolt. После этого автопроизводитель «обнаружил производственные дефекты в некоторых аккумуляторных элементах, произведенных на предприятиях LG».

В прошлом году General Motors отозвала 68 тыс. 677 электромобилей Chevrolet Bolt также из-за опасности самовозгорания.

Источник: «Голос Америки»