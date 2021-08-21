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Ракурс
Понад 70 тис. електрокарів Chevrolet відкликають через ризик займання

Понад 70 тис. електрокарів Chevrolet відкликають через ризик займання

21 сер 2021, 18:29
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Електромобілі Chevrolet Bolt американського автовиробника General Motors відкликають. Йдеться про 9 тис. 335 екземплярів моделі 2019 року випуску і 63 тис. 683 автомобілі 2020−2022 років випуску. Продажі нових електрокарів Chevrolet Bolt припинені на невизначений термін.

Відкликання обійдеться компанії General Motors в мільярд доларів. Автомобілі ремонтуватимуть через ризик займання акумуляторної батареї. Автовиробник США підтвердив наявність випадків загоряння. General Motors також планує домагатися компенсації витрат у постачальника акумуляторів LG, пише «Голос Америки».

Сума компенсації LG буде визначена після спільного розслідування, спрямованого на з’ясування першопричини загорянь. General Motors має намір замінити дефектні акумуляторні батареї у всіх електромобілях.

Нагадаємо, раніше американська компанія і Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США закликали власників Chevrolet Bolt після зарядки паркувати автомобілі тільки на вулиці і подалі від житлових будинків. Окрім цього, було рекомендовано не залишати їх заряджатися в приміщенні на ніч.

Всього було зареєстровано 10 випадків загоряння Chevrolet Bolt. Після цього автовиробник «виявив виробничі дефекти в деяких акумуляторних елементах, виготовлених на підприємствах LG».


Торік General Motors відкликала 68 тис. 677 електромобілів Chevrolet Bolt також через небезпеку самозаймання.

Джерело: «Голос Америки»

Джерело: Ракурс


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