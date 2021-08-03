Автопілот зупинив Tesla після “відключки” п’яного водія у Норвегії

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Власник Tesla Model S втратив свідомість через інтоксикацію алкоголем, перебуваючи за кермом. Автопілот Tesla помітив це, спочатку сповільнив рух, а тоді зупинив електрокар. Інцидент трапився на дорозі у Норвегії.

24-річний водій електрокара був напідпитку і заснув за кермом під час руху. Але система автоматичного керування електрокара виявила, що водій припинив реагувати, після чого дозволила машині залишатися у межах смуги, а згодом загальмувала й увімкнула аварійні сигнали. Інцидент зафіксували очевидці. Про це пише Daily Mail.

Поліція Норвегії розповіла, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У водія зафіксували ознаки сп’яніння. У нього відібрали посвідчення на право керування авто.

У Tesla переконують, що використання їхньої системи автопілота та інших безпекових функцій у кілька разів знижує аварійність на дорогах. Проте функція автопілота не робить транспортний засіб цілком автономним, а отже водій має залишатися пильним і готовим перебрати контроль за автомобіль.

Джерело: Daily Mail.