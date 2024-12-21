На кордоні з Польщею відкрили новий пункт пропуску

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На кордоні з Польщею запрацював новий пункт пропуску «Нижанковичі — Мальховичі».

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Щодоби там зможуть пропускати до 7 тисяч людей і 4 тисяч легкових автомобілів. Новий пункт розвантажить інші, а ще покращить транспортні можливості для бізнесу й гуманітарної допомоги, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Пункт пропуску будували з 2021 року. На це Польща витратила близько 34 млн євро, а Україна побудувала дорогу до пункту.