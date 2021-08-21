Санкції проти Шарія і Гужви активував Зеленський

https://racurs.ua/ua/n159099-sankciyi-proty-shariya-i-gujvy-aktyvuvav-zelenskyy.html

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Санкції проти пропагандиста Анатолія Шарія, який втік з України, а також головного редактора проросійського видання «Страна» Ігоря Гужви 21 серпня ввів у дію президент Володимир Зеленський. Вчора відповідне рішення щодо запровадження обмежувальних заходів ухвалила Рада національної безпеки і оборони (РНБО).

Укази глави держави оприлюднив у суботу Офіс президента України.

Перший указ офіційно запроваджує санкції проти Шарія, його дружини Ольги Шарій і тещі Алли Бондаренко. Під обмеження потрапляє проросійське інформагентство з дезінформації «Шарій.NET», а також підконтрольні пропагандисту Кремля соціальні мережі і YouTube-канали.

Другий указ активує санкції проти Гужви і пов’язаних з ним Галини Сонцевої та Любові Лукашиної. Його медіакомпанії «Ласмак» (володіє виданням «Страна.ua»), «Маджера» і «Смарт медіа мережа» також перебувають в списку РНБО.

Нагадаємо, до персонального списку санкцій РНБО 20 серпня, окрім Шарія і Гужви, потрапив і нардеп Анатолій Деркач, котрого Вашингтон вважає відкритим агентом РФ.

Анатолій Шарій з лютого 2021 року оголошений в розшук за підозрою про державну зраду.

Ігор Гужва перебував у розшуку до літа 2019 року за статтею «вимагання», він переховується в Австрії.