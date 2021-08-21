Санкции против Шария и Гужвы активировал Зеленский

https://racurs.ua/n159099-sankcii-protiv-shariya-i-gujvy-aktiviroval-zelenskiy.html

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Санкции против пропагандиста Анатолия Шария, который бежал из Украины, а также главного редактора пророссийского СМИ «Страна» Игоря Гужвы 21 августа ввел в действие президент Владимир Зеленский. Вчера соответствующее решение о введении ограничительных мер принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Указы главы государства обнародовал в субботу Офис президента Украины.

Первый указ официально вводит санкции против Шария, его жены Ольги Шарий и тещи Аллы Бондаренко. Под ограничения попадает пророссийское информагентство, занимающееся дезинформацией, «Шарий.NET», а также подконтрольные пропагандисту Кремля социальные сети и YouTube-каналы.

Второй указ активирует санкции против Гужвы и связанных с ним Галины Солнцевой и Любви Лукашиной. Его медиакомпании «Ласмак» (владеет изданием «Страна.ua»), «Маджера» и «Смарт медиа сеть» также находятся в списке СНБО.

Напомним, в персональный список санкций СНБО 20 августа, помимо Шария и Гужвы, попал и нардеп Анатолий Деркач, которого Вашингтон считает открытым агентом РФ.

Анатолий Шарий с февраля 2021 года объявлен в розыск по подозрению в государственной измене.

Игорь Гужва находился в розыске до лета 2019 года по статье «вымогательство», он скрывается в Австрии.