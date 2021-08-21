США назвали страну, где разместят беженцев из Афганистана

https://racurs.ua/n159098-ssha-nazvali-stranu-gde-razmestyat-bejencev-iz-afganistana.html

Ракурс

Авиабаза Военно-воздушных сил армии США Рамштайн в Германии станет первичным центром временного приема эвакуированных беженцев из Афганистана.

Об этом сегодня сообщило немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса. Первые авиарейсы из аэропорта Кабула уже прибыли на американскую авиабазу. Они привезли в Германию 300 человек из Катара двумя военно-транспортными самолетами С-17. Эвакуированных афганцев разместят в ангарах авиабазы.

Вашингтон ожидает на появление и других центров приема беженцев. 20 августа Катар заявил, что больше не будет принимать мигрантов, поэтому эвакуация временно была остановлена, однако спустя несколько часов полеты возобновились.

Напомним, 15 августа боевики радикальной исламистской группировки Талибан заявили о захвате власти в Афганистане. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. В аэропорт Кабула массово хлынули беженцы, в том числе афганцы, которые сотрудничали с США и НАТО. В столице страны Центральной Азии продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Уже удалось вывезти более 18 тыс. человек.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель оценила ориентировочное количество афганцев, которых Берлин планирует эвакуировать или принять как беженцев, в 10 тыс. человек. В целом число афганцев и иностранцев, ожидающих эвакуации у воздушных ворот Кабула оценивается в 60−80 тыс. человек.