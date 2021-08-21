Погода на 22 августа - в Украине будет солнечно и тепло

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Ракурс

Погода в Украине 22 августа будет теплой, но не жаркой. Максимальная температура воздуха будет достигать комфортных 27 градусов выше нуля.

Свежее в воскресенье будет в западных областях. Там прогнозируют +23−26 градусов. Солнце на небе время от времени будет прятаться за облака, сообщает Укргидрометцентр.

Днем 22 августа в Тернопольской, Полтавской, Киевской и в Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности, — предупреждают синоптики.

Погода на Востоке и Юге будет теплой, без осадков, столбик термометра прогреется до +27 градусов.

Погода в Киеве прогнозируется сухой, солнечной, иногда с небольшой облачностью. Температура воздуха будет на уровне + 24−26 градусов.

Погода во Львове будет теплой, воздух днем прогреется до комфортных + 23−25 градусов.

Погода в Одессе ожидается с небольшой облачностью, температура ночью +17 градусов, днем +27 градусов.

Погода в Харькове тоже не будет жаркой. В воскресенье столбики термометров покажут + 25−27 градусов, практически безоблачно.

Погода в Днепре 22 августа будет иногда облачной, дневная температура составит +27 градусов.

Геомагнитная обстановка в Киеве 22 августа прогнозируется достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.