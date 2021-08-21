Погода на 22 серпня — в Україні буде сонячно і тепло

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Погода в Україні 22 серпня буде теплою, але не спекотною. Максимальна температура повітря сягатиме комфортних +27 градусів вище нуля.

Найсвіжіше у неділю буде в західних областях. Там прогнозують +23−26 градусів. Сонце на небі час від часу ховатиметься за хмари, повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень 22 серпня в Тернопільській, Полтавській, Київській і в Чернігівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки, — попереджають синоптики.

Погода на Сході та Півдні буде теплою, без опадів, стовпчик термометра прогріється до +27 градусів.

Погода у Києві прогнозується сухою, сонячною, іноді з невеликою хмарністю. Температура повітря буде на рівні +24−26 градусів.

Погода у Львові буде теплою, повітря вдень прогріється до комфортних +23−25 градусів.

Погода в Одесі очікується з невеликою хмарністю, температура вночі +17 градусів, вдень +27 градусів.

Погода у Харкові також не буде спекотною. У неділю стовпчики термометрів покажуть +25−27 градусів, практично безхмарно.

Погода у Дніпрі 22 серпня буде подекуди хмарною, денна температура становитиме +27 градусів.

Геомагнітний стан у Києві 22 серпня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.