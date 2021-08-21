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Ракурс
Штормовое предупреждение в Украине объявили синоптики. Фото: sq.com.ua

Штормовое предупреждение в Украине объявили синоптики — где ухудшится погода

21 авг 2021, 12:28
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Штормовое предупреждение в Украине объявили синоптики на 21 августа.

Погодные условия будут сложными в ряде областей. Грозы и в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с обещают в восточных и центральных регионах. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погодные условия осложнятся в следующих областях:

  • Запорожской,
  • Днепропетровской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Луганской,
  • Донецкой.

В ГСЧС предупреждают, что в случае грозы стоит выключить мобильный телефон, поскольку он ее притягивает. В доме стоит закрыть все окна и двери, чтобы не было сквозняка, который притягивает шаровую молнию. На улице надо избегать высоких деревьев, металлических заборов и стен, возле которых растут деревья. В лесу не нужно прятаться от грозы на возвышении, особенно под высокими одинокими деревьями. В поле во время грозы надо найти углубление в земле.


Штормовое предупреждение в Украине объявили синоптики. Карта: Гидрометцентр

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине на День Независимости обещает быть теплой и солнечной, без дождей. Температуру воздуха днем обещают 24−26° тепла, вечером 18−20°.

Источник: Ракурс


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