Штормовое предупреждение в Украине объявили синоптики. Фото: sq.com.ua

https://racurs.ua/n159089-shtormovoe-preduprejdenie-v-ukraine-obyavili-sinoptiki-gde-uhudshitsya-pogoda.html

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Штормовое предупреждение в Украине объявили синоптики на 21 августа.

Погодные условия будут сложными в ряде областей. Грозы и в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с обещают в восточных и центральных регионах. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погодные условия осложнятся в следующих областях:

Запорожской,

Днепропетровской,

Полтавской,

Сумской,

Харьковской,

Луганской,

Донецкой.

В ГСЧС предупреждают, что в случае грозы стоит выключить мобильный телефон, поскольку он ее притягивает. В доме стоит закрыть все окна и двери, чтобы не было сквозняка, который притягивает шаровую молнию. На улице надо избегать высоких деревьев, металлических заборов и стен, возле которых растут деревья. В лесу не нужно прятаться от грозы на возвышении, особенно под высокими одинокими деревьями. В поле во время грозы надо найти углубление в земле.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине на День Независимости обещает быть теплой и солнечной, без дождей. Температуру воздуха днем обещают 24−26° тепла, вечером 18−20°.