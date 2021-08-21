США назвали країну, де розмістять біженців з Афганістану

https://racurs.ua/ua/n159098-ssha-nazvaly-krayinu-de-rozmistyat-bijenciv-z-afganistanu.html

Ракурс

Авіабаза Військово-повітряних сил армії США Рамштайн у Німеччині стане первинним центром тимчасового прийому евакуйованих біженців з Афганістану.

Про це сьогодні повідомило німецьке видання Deutsche Welle з посиланням на офіційного речника Держдепартаменту США Неда Прайса. Перші авіарейси з аеропорту Кабула вже прибули на американську авіабазу. Вони привезли до Німеччини 300 осіб з Катару двома військово-транспортними літаками С-17. Евакуйованих афганців розмістять в ангарах авіабази.

Вашингтон очікує на появу й інших центрів прийому біженців. 20 серпня Катар заявив, що більше не прийматиме мігрантів, тому евакуація тимчасово була зупинена, проте через кілька годин польоти поновилися.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламістського угруповання Талібан заявили про захоплення влади в Афганістані. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. До аеропорту в Кабулі масово ринули біженці, зокрема й афганці, які співпрацювали зі США та НАТО. У столиці країни Центральної Азії триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Вже вдалося вивезти понад 18 тис. осіб.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель оцінила приблизну кількість афганців, яких Берлін планує евакуювати або прийняти як біженців, в 10 тис. осіб. Загалом кількість афганців та іноземців, які очікують евакуації біля повітряних воріт Кабула оцінюється у 60−80 тис. осіб.