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Ракурс
США назвали країну, де розмістять біженців з Афганістану

США назвали країну, де розмістять біженців з Афганістану

21 сер 2021, 17:29
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Авіабаза Військово-повітряних сил армії США Рамштайн у Німеччині стане первинним центром тимчасового прийому евакуйованих біженців з Афганістану.

Про це сьогодні повідомило німецьке видання Deutsche Welle з посиланням на офіційного речника Держдепартаменту США Неда Прайса. Перші авіарейси з аеропорту Кабула вже прибули на американську авіабазу. Вони привезли до Німеччини 300 осіб з Катару двома військово-транспортними літаками С-17. Евакуйованих афганців розмістять в ангарах авіабази.

Вашингтон очікує на появу й інших центрів прийому біженців. 20 серпня Катар заявив, що більше не прийматиме мігрантів, тому евакуація тимчасово була зупинена, проте через кілька годин польоти поновилися.

Авіабаза Військово-повітряних сил армії США Рамштайн у Німеччині


Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламістського угруповання Талібан заявили про захоплення влади в Афганістані. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. До аеропорту в Кабулі масово ринули біженці, зокрема й афганці, які співпрацювали зі США та НАТО. У столиці країни Центральної Азії триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Вже вдалося вивезти понад 18 тис. осіб.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель оцінила приблизну кількість афганців, яких Берлін планує евакуювати або прийняти як біженців, в 10 тис. осіб. Загалом кількість афганців та іноземців, які очікують евакуації біля повітряних воріт Кабула оцінюється у 60−80 тис. осіб.

Джерело: Ракурс


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