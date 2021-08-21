Як українців евакуювали з Кабула, розповіла розвідка

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Ракурс

Нові деталі евакуації громадян України з Афганістану розкрило 21 серпня Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони. Розвідники наголосили, що Україна не залишає своїх громадян наодинці з бідою.

Внаслідок проведення спеціальної операції Міноборони з Афганістану було евакуйовано групу наших співвітчизників та громадян інших держав. За результатами переговорів з екіпажем літака відомо, що повітряне судно перебуває у безпечному повітряному просторі та прямує до України, — йдеться у Фейсбук-повідомленні на сторінці ГУР.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України планує вивезти українців, які нині все ще перебувають ближче до входу в аеропорт Кабула і забезпечити їхній трансфер на територію військового сектора повітряних воріт, підконтрольного американській армії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 21 серпня із аеропорту Кабула в Афганістані вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД, який входить до складу 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних сил Збройних сил України.

20 серпня спікер Держдепартаменту США Нед Прайс підтвердив, що Україна та низка інших держав запропонували Вашингтону свою допомогу в евакуації афганців з Кабула.