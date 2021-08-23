Український літак вивіз з Кабула понад 100 осіб

Другий український літак вилетів з Афганістану

https://racurs.ua/ua/n159148-drugyy-ukrayinskyy-litak-vyviz-z-kabula-ponad-100-osib.html

Ракурс

Ще один український літак вилетів з Афганістану 23 серпня. На його борту перебувають 100 осіб, яких вдалося евакуювати із аеропорту Кабула.

Цю інформацію офіційно підтвердив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час саміту «Кримської платформи», який розпочався у понеділок в Києві.

Ще один літак вилетів з Кабула, на його борту понад 100 громадян, — зазначив Кулеба.

Таким чином міністр відгукнувся на тему щодо евакуації біженців з Афганістану, яку в своїй промові згадав представник однієї з делегацій.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що зовнішньополітичне відомство України планує вивезти українців, які нині все ще перебувають ближче до входу в аеропорт Кабула і забезпечити їхній трансфер на територію військового сектора повітряних воріт, підконтрольного американській армії.

Нагадаємо, 21 серпня із Кабула додому повернувся український військово-транспортний літак Іл-76МД, який входить до складу 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних сил Збройних сил України.

Раніше Київ запропонував Вашингтону свою допомогу у переселенні афганців із групи ризику. Україна зробила таку пропозицію спільно із групою інших країн.