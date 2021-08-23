Стало известно имя убитого 22 августа защитника Украины

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Война на Донбассе 22 августа унесла жизнь лейтенанта 28-й отдельной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Вооруженных сил Украины Юрия Михайлова.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба 28-й отдельной механизированной бригады, которая входит в состав оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ.

С грустью сообщаем, что вчера при несении службы в 15.15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов. Невосполнимая потеря для страны, армии, семьи, друзей и собратьев, — говорится в сообщении.

По словам собратьев по службе, Михайлов достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом.

Командование и личный состав бригады выразили соболезнования семье бойца.

Напомним, в воскресенье в зоне Операции объединенных сил армия России пять раз нарушила режим прекращения огня. Юрий Михайлов — пятая боевая потеря ВСУ с начала августа.