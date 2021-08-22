Пятая потеря августа — на Донбассе во время перемирия убили воина ВСУ

https://racurs.ua/n159131-pyataya-poterya-avgusta-na-donbasse-vo-vremya-peremiriya-ubili-voina-vsu.html

Ракурс

На Донбассе 22 августа погиб украинский военный.

В результате вражеского обстрела защитник Украины получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщили в штабе ООС.

Военные не сообщают населенного пункта или района, в котором произошел смертельный обстрел. Однако отмечается, что ВСУ ударили в ответ.

Один из вражеских обстрелов 22 августа зафиксировали возле Луганского. Оккупанты обстреляли позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Сегодняшний погибший воин — пятая потеря ВСУ на фронте. «Ракурс» сообщал о Василии Островском, четвертой боевой потере ВСУ с начала августа.

7 августа после обстрела из ПТРК под Донецком погиб младший сержант Ярослав Семеняка из 58-й омпбр.

10 августа умер в госпитале от ранения боец ​​54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Алексей Кайданович.

16 августа от пули вражеского снайпера на фронте погиб старший солдат Артем Мазур из 28-й механизированной бригады.