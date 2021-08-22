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Ракурс
П'ята втрата серпня — на Донбасі під час перемир'я убили воїна ЗСУ

П’ята втрата серпня — на Донбасі під час перемир’я убили воїна ЗСУ

22 сер 2021, 19:21
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На Донбасі 22 серпня загинув український військовий.

В результаті ворожого обстрілу захисник України отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям. Про це повідомили в штабі ООС.

Військові не повідомляють населеного пункту чи району, у якому стався смертельний обстріл. Проте зазначається, що ЗСУ вдарили у відповідь.

Один з ворожих обстрілів 22 серпня зафіксували біля Луганського. Окупанти обстріляли позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Сьогоднішній загиблий воїн — п’ята втрата ЗСУ на фронті. «Ракурс» повідомляв про Василя Островського — четверту бойова втрата ЗСУ з початку серпня.

7 серпня від обстрілу з ПТРК під Донецьком загинув молодший сержант Ярослав Семеняка із 58-ї омпбр.

10 серпня помер у шпиталі від поранення боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович.


16 серпня від кулі ворожого снайпера на фронті загинув старший солдат Артем Мазур із 28 омбр.

Джерело: Ракурс


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