Стало відомо ім’я вбитого 22 серпня захисника України

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Ракурс

Війна на Донбасі 22 серпня забрала життя лейтенанта 28-ї окремої бригади імені Лицарів Зимового походу Збройних сил України Юрія Михайлова.

Про це у Фейсбук повідомила прес-служба 28-ї окремої механізованої бригади, яка входить до складу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ.

З сумом повідомляємо, що вчора при несенні служби о 15.15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов. Непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів, — йдеться в повідомленні.

За словами побратимів по службі, Михайлов гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом.

Командування та особовий склад бригади висловили співчуття родині бійця.

Нагадаємо, у неділю в зоні Операції об'єднаних сил армія Росії п’ять разів порушила режим припинення вогню. Юрій Михайлов — п’ята бойова втрата ЗСУ з початку серпня.