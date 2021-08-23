Дуда: Поляки з вами — ми знаємо, як болить зрада і байдужість союзників

https://racurs.ua/ua/n159146-duda-polyaky-z-vamy-my-znaiemo-yak-bolyt-zrada-i-baydujist-souznykiv.html

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Саміт «Кримської платформи» триває у Києві. В рамках заходу президент Польщі Анджей Дуда 23 серпня виступив із промовою, в якій наголосив, що Варшава ніколи не визнає окупацію Криму Росією.

Шановне панство. Дорогі друзі! Спасибі, пане президенте, за запрошення і можливість зустрітися з вами, — свою промову президент Польщі розпочав українською мовою.

Дуда зазначив, що Польща добре розуміє слово «окупація», а її громадяни за радянських часів також пережили втрату майна, гідності, намагання стерти національну ідентичність.

Я чітко хочу сказати нашим українським братам: «Поляки вас розуміють, розуміють вашу ситуацію, ваші почуття, ваші страждання. Ви можете розраховувати на нашу підтримку», — зазначив Дуда.

Польський політик додав, що сьогодні Україна потребує міжнародної солідарності, а зустріч в рамках «Кримської платформи» засвідчує солідарність світової спільноти.