“Кримська платформа” стартувала — Зеленський зустрічає делегації

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«Кримська платформа» — ініційований Україною новий міжнародний консультаційно-координаційний саміт, спрямований на підвищення ефективності реагування на триваючу окупацію Криму Росією, стартує у понеділок, 23 серпня, в Києві.

Інавгураційний саміт «Кримської платформи» на День прапора офіційно запустить перший міжнародний формат з деокупації анексованого країною-агресором півострова. Десятки іноземних делегацій, очолювані президентами, головами урядів і парламентів, міністрами і керівниками міжнародних структур, погодилися взяти участь в саміті.

Об 11.00 президент Володимир Зеленський разом із главою уряду Денисом Шмигалем, спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, очільником Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою і главою Офісу президента Андрієм Єрмаком почали зустрічати іноземні делегації.

Саміт триватиме кілька годин і складатиметься з двох частин. Першу частину відкриє українська співачка кримськотатарського походження Джамала з піснею «1944».

За інформацією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, на саміті «Кримської платформи» заплановані такі панелі:

про невизнання спроби анексії Криму;

про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону;

про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;

про відновлення прав кримськотатарського народу.

Кулеба також відзначав, що до декларації, яку ухвалять на саміті, зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва.

«Кримська платформа» має намір шукати відповіді зростаючим безпековим загрозам, посилювати міжнародний тиск на Кремль, запобігати подальшим порушенням прав людини та захищати жертв окупаційного режиму. Кінцева мета «Кримської платформи» — деокупація Криму та повернення його Україні мирним шляхом.