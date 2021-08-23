«Крымская платформа» стартовала - Зеленский встречает гостей

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Ракурс

«Крымская платформа» — инициированный Украиной новый международный консультационно-координационный саммит, направленный на повышение эффективности реагирования на оккупацию Крыма Россией, стартовал в понедельник, 23 августа, в Киеве.

Саммит «Крымской платформы» на День флага официально запустит первый международный формат с деоккупации аннексированного страной-агрессором полуострова. Десятки иностранных делегаций, возглавляемые президентами, главами правительств и парламентов, министрами и руководителями международных структур, согласились принять участие в саммите.

В 11.00 президент Владимир Зеленский вместе с главой правительства Денисом Шмыгалем, спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком начали встречать иностранные делегации.

Саммит продлится несколько часов и будет состоять из двух частей. Первую часть откроет украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала с песней «1944».

По информации главы МИД Кулебы, на саммите «Крымской платформы» запланированы следующие панели:

о непризнании попытки аннексии Крыма;

о милитаризации Азово-Черноморского региона;

о путях реинтеграции Крыма с помощью прав человека и устойчивого развития;

о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Кулеба также отметил, что к декларации, которую примут на саммите, смогут присоединиться государства, представители которых не приедут в Киев.

«Крымская платформа» намерена искать ответы растущим угрозам безопасности, усиливать международное давление на Кремль, предотвращать дальнейшее нарушения прав человека и защищать жертв оккупационного режима. Конечная цель «Крымской платформы» — деоккупация Крыма и возвращение его Украине мирным путем.