«Крымская платформа» стартовала — Зеленский встречает гостей (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n159143-krymskaya-platforma-startovala-zelenskiy-vstrechaet-gostey-translyaciya.htmlРакурс
«Крымская платформа» — инициированный Украиной новый международный консультационно-координационный саммит, направленный на повышение эффективности реагирования на оккупацию Крыма Россией, стартовал в понедельник, 23 августа, в Киеве.
Саммит «Крымской платформы» на День флага официально запустит первый международный формат с деоккупации аннексированного страной-агрессором полуострова. Десятки иностранных делегаций, возглавляемые президентами, главами правительств и парламентов, министрами и руководителями международных структур, согласились принять участие в саммите.
В 11.00 президент Владимир Зеленский вместе с главой правительства Денисом Шмыгалем, спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком начали встречать иностранные делегации.
Саммит продлится несколько часов и будет состоять из двух частей. Первую часть откроет украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала с песней «1944».
По информации главы МИД Кулебы, на саммите «Крымской платформы» запланированы следующие панели:
о непризнании попытки аннексии Крыма;
о милитаризации Азово-Черноморского региона;
о путях реинтеграции Крыма с помощью прав человека и устойчивого развития;
о восстановлении прав крымскотатарского народа.
Кулеба также отметил, что к декларации, которую примут на саммите, смогут присоединиться государства, представители которых не приедут в Киев.
«Крымская платформа» намерена искать ответы растущим угрозам безопасности, усиливать международное давление на Кремль, предотвращать дальнейшее нарушения прав человека и защищать жертв оккупационного режима. Конечная цель «Крымской платформы» — деоккупация Крыма и возвращение его Украине мирным путем.