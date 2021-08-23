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Флаг Украины подняли в разных уголках мира - невероятное видео

Флаг Украины подняли в разных уголках мира — невероятное видео

23 авг 2021, 09:56
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В День флага, 23 августа, президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага в географическом центре Украины — селе Марьяновка Черкасской области.

Поздравляю всех с праздником. Сегодня нас объединит совместное действие, объединит общая цель: мы вместе поднимаем флаг и должны поднимать Украину… С Днем государственного флага Украины! — сказал глава государства.

В то же время Министерство иностранных дел в понедельник обнародовало невероятное видео, как в разных уголках мира украинцы вместе с дипломатами отметили День флага.

По случаю праздника в разных уголках мира представители украинских общин вместе с нашими дипломатами развернули 30-метровые украинские флаги, — говорится в сообщении.

Сине-желтый флаг развевался в столицах Европы, Канаде, США, на юге Африки, в древнем городе Петра в Иордании, на побережье ОАЭ и в мексиканской долине Теотиуакан. В Греции воздушный шар пролетел с украинским флагом над самым высоким высокогорным озером, а в Загребе наш флаг поднялся на самое высокое здание.


Напомним, сегодня Украина празднует День флага. Праздник установлен «в честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины».

Источник: Ракурс


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