Зеленский извинился за действия «некоторых людей» из его окружения

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, извинился перед избирателями из-за «некоторых людей». Глава государства заявил, что ему стыдно за действия определенных лиц из его окружения.

За некоторые шаги некоторых людей, которые являются или были рядом со мной, мне действительно стыдно. Считаю, что если это небольшие промахи, то нужно простить. Они должны исправлять ситуацию и показывать это. Всегда нужно давать людям второй шанс, если они не преступники, — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем, президент признал, что несет ответственность за людей, которых он привел в политику. Зеленский также признал, что иногда ситуация с членами его команды бьет и по его рейтингу. Отвечая на вопрос о скандальном советнике главы Офиса президента Тимофее Милованове, который ранее возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Зеленский назвал его хорошим специалистом, который «иногда рефлексирует и ведет себя несдержанно».

Что касается (нардепа-«слуги» — ред.) Николая Тищенко… Мне действительно стыдно за некоторые его шаги. Он был не прав. Он должен это понимать. Он взрослый человек и должен сам нести ответственность, — добавил глава государства.



В то же время Зеленский положительно оценил решение фракции «Слуга народа» дать куму Андрея Ермака Тищенко второй шанс, поскольку «у него есть и другие стороны, он болеет за многие вещи в Украине».

Источник: «Интерфакс-Украина».