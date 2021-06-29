Николай Тищенко снова оказался в центре скандала. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n156742-tischenko-i-kunickiy-podralis-v-stolovoy-rady-video-draki.html

Ракурс

Николай Тищенко, скандальный нардеп от «Слуги народа», устроил драку в столовой Верховной Рады.

Его оппонентом выступил коллега по фракции Александр Куницкий. Видео драки народных депутатов уже появилось в Facebook и на YouTube.

По словам Куницкого, Тищенко напал на него из-за якобы статьи в СМИ, в которой Тищенко якобы относят к коррупционным схемам с выдачей морякам разрешений на работу. Он убеждает, что Тищенко выбил у него из рук телефон, а самого нардепа повалил на землю.

Трудно понять, что Николай Тищенко в своей голове обдумывает и какие мысли приходят ему утром на ум, но они явно не касающиеся законотворческой деятельности, — отметил Куницкий.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как Тищенко выбивает телефон, а за кадром слышно возмущение Куницкого. На это его оппонент попросил своего коллегу не ругаться, не оскорблять и не преследовать.

Тищенко в комментарии изданию «Вести», заявил, что его однопартиец захотел якобы «хайпонуть». Скандальный парламентарий убеждает, что драки не было, а Куницкий «снимал меня на телефон, задавал какие-то глупые вопросы».

Я аккуратно отвел телефон и попросил его не беспокоить. К сожалению, Александр забыл, что в Верховной Раде надо заниматься законотворчеством, а не блогерством, — рассказал Тищенко.



Напомним, 17 июня в Верховной Раде произошла драка из-за заявления «слуги» Никиты Потураева о «расстрелах», с помощью которых необходимо очистить Раду от ОПЗЖ. В тот день, в частности, Илья Кива подрался с Николаем Тищенко.

Источник: «Вести»