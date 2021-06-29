Микола Тищенко знову опинився в центрі скандалу. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n156742-tyschenko-ta-kunyckyy-pobylysya-u-stoloviy-rady-video.html

Ракурс

Микола Тищенко, скандальний нардеп від «Слуги народу», влаштував бійку в їдальні Верховної Ради.

Його опонентом виступив колега по фракції Олександр Куницький. Відео бійки народних депутатів вже з’явилося в Facebook та на YouTube.

За словами Куницького, Тищенко напав на нього через нібито статтю у ЗМІ, в якій Тищенка нібито зараховують до корупційних схем з видачею морякам дозволів на роботу. Він переконує, що Тищенко вибив у нього з рук телефон, а самого нардепа повалив на землю.

Важко зрозуміти, що Микола Тищенко у своїй голові обдумує і які думки приходять йому зранку на розум, але вони явно не стосуються законотворчої діяльності, — зазначив Куницький.

На опублікованих у мережі кадрах можна побачити, як Тищенко вибиває телефон, а за кадром чутно обурення Куницького. На це його опонент попросив свого колегу не лаятися, не ображати і не переслідувати.

Натомість Тищенко у коментарі виданню «Вести», заявив, що його однопартієць захотів начебто «хайпонути». Скандальний парламентар переконує, що бійки не було, а Куницький «знімав мене на телефон, ставив якісь дурні питання».

Я акуратно відвів телефон і попросив його не турбувати. На жаль, Олександр забув, що у Верховній Раді треба займатися законотворчістю, а не блогерством, — розповів Тищенко.



Нагадаємо, 17 червня у Верховній Раді сталася бійка через заяву «слуги» Микити Потураєва про «розстріли», за допомогою яких необхідно очистити Раду від ОПЗЖ. Того дня, зокрема, Ілля Кива побився з Миколою Тищенком.

Джерело: «Вести»