610 COVID-больных выявили за сутки, Киев — в лидерах (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n159138-610-covid-bolnyh-vyyavili-za-sutki-kiev-v-liderah-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на утро 23 августа обнаружили у 610 человек. Также 434 пациента выздоровели, а 17 — умерли от осложнений. С подтверждением или подозрением на острое респираторное заболевание вчера госпитализировали 425 человек.
За сутки 22 августа 2021 года в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 33, медработников — три), — в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Больше всего новых случаев обнаружили в:
Киеве (164),
Черновицкой области (52),
Одесской области (51),
Днепропетровской области (44),
Запорожской области (39).
Лаборатории сделали 19 тыс. 631 тест на коронавирус методами ПЦР и ИФА. Всего в Украине провели более 11,8 млн ПЦР-тестирований.
С начала пандемии у нас зафиксировали 2,27 млн случаев инфицирования. От осложнений COVID-19 умерли 53 тыс. 474 украинца.
Напомним, старт вакцинации от коронавируса в Украине состоялся 24 февраля. С начала кампании проведено 8,2 млн прививок. Хотя бы одну дозу иммунопрепарата от COVID-19 получили уже 5 млн украинцев. Вакцинацию проводят 265 мобильных бригад по иммунизации, 996 пунктов прививки и 353 центра вакцинации населения.