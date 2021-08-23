610 COVID-больных выявили за сутки, Киев - в лидерах

https://racurs.ua/n159138-610-covid-bolnyh-vyyavili-za-sutki-kiev-v-liderah-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 23 августа обнаружили у 610 человек. Также 434 пациента выздоровели, а 17 — умерли от осложнений. С подтверждением или подозрением на острое респираторное заболевание вчера госпитализировали 425 человек.

За сутки 22 августа 2021 года в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 33, медработников — три), — в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в:

Киеве (164),

Черновицкой области (52),

Одесской области (51),

Днепропетровской области (44),

Запорожской области (39).

Лаборатории сделали 19 тыс. 631 тест на коронавирус методами ПЦР и ИФА. Всего в Украине провели более 11,8 млн ПЦР-тестирований.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2,27 млн случаев инфицирования. От осложнений COVID-19 умерли 53 тыс. 474 украинца.

Напомним, старт вакцинации от коронавируса в Украине состоялся 24 февраля. С начала кампании проведено 8,2 млн прививок. Хотя бы одну дозу иммунопрепарата от COVID-19 получили уже 5 млн украинцев. Вакцинацию проводят 265 мобильных бригад по иммунизации, 996 пунктов прививки и 353 центра вакцинации населения.