Меркель рассказала, почему не останется на «Крымскую платформу»

https://racurs.ua/n159137-merkel-rasskazala-pochemu-ne-ostanetsya-na-krymskuu-platformu.html

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Ангела Меркель, канцлер Германии, во время визита в Киев 22 августа ответила на вопрос журналистов о своем неучастии в международном саммите «Крымская платформа», который стартует сегодня. Политик заверила, ее отсутствие на форуме не связано с желанием угодить России.

Нет, это не является свидетельством этого… Аннексия Крыма, на мой взгляд, является нарушением международного права. Немецкая сторона считает, что это противоречит международному праву. В этом ничего не изменилось, — ответила Меркель на последний вопрос представителя СМИ на совместном брифинге с Владимиром Зеленским.

Меркель также подчеркнула, что ее посещение Киева — это двусторонний прощальный визит.

Речь идет о том, чтобы в рамках моего визита, который происходит во временной близости (с «Крымской платформой» — ред.), интенсивно обсудить вопрос минского формата, вопрос газа. Поэтому договорились о двустороннем, и, если хотите, прощальном визите, потому что очевидно, как федеральный канцлер я уже не приеду в Киев, — пояснила она.



Ранее стало известно, что Берлин изменил своего представителя на саммите «Крымской платформе» — вместо главы МИД Германии Гайко Мааса в Киев приедет министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаер. Меркель заверила, что замена Мааса не связана с Украиной или Россией, а с «крайне тяжелой ситуацией в Афганистане».

Напомним, украинские эксперты оценивают визит Меркель в Киев положительно. Некоторые обозреватели убеждены, что Меркель стремится реанимировать «нормандский формат» и откровенно называет Россию участником конфликта. Вместе с тем, российский геополитический проект «Северный поток-2» продолжает оставаться спорным моментом в политике Берлина. В то же время другие аналитики игнорирование Меркель «Крымской платформы» связывают с нежеланием Германии «лишний раз раздражать Путина».